Совет директоров Центрального банка на заседании в пятницу принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 21%. На предыдущей встрече 21 марта Банк России также сохранил ставку на историческом максимуме, который держится с конца прошлого года.

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В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», — добавили там.

Регулятор подчеркнул, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. «Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — сказано в сообщении.

«В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году», — добавили в ЦБ.



По итогам прошлого заседания в ЦБ также отметили, что темпы роста цен постепенно замедляются. По мнению регулятора, это во многом результат нашей жесткой денежно-кредитной политики, а также улучшение настроений на рынках и укрепление рубля. Тем не менее ценовое давление оставалось высоким, а инфляционные ожидания — повышенными.

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме в начале апреля.

Снижение ключевой ставки делает дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам. Соответственно, чем ставка выше, тем дороже обходится кредит.

Низкая ключевая ставка, в свою очередь, подогревает спрос, как следствие, растут цены. Высокое ее значение сдерживает спрос и инфляцию.