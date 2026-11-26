Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена пересмотреть механизм смены налоговых режимов для предпринимателей. Вместе с Минфином ведомство весной 2027 года начнет разрабатывать систему, при которой рост бизнеса не будет приводить к резкому увеличению налоговой нагрузки и затрат на учет. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Сейчас предприниматель, который выходит за пределы льготного режима, вынужден осваивать более сложные правила налогообложения. По словам Егорова, для микробизнеса такой переход может означать необходимость нанимать бухгалтеров и перестраивать учет. В ФНС хотят, чтобы смена режима происходила автоматически: например, при превышении лимита выручки самозанятый мог бы перейти на АвтоУСН без подачи заявления и других действий.

В качестве основы для такой системы налоговая служба рассматривает АвтоУСН. Этот режим позволяет вести учет с небольшими затратами: ФНС получает информацию о поступлениях и уже умеет рассчитывать расходы. Новую схему Егоров предлагает сначала опробовать на ограниченной группе предпринимателей, а затем решить, нужно ли распространять ее на весь рынок.

Еще один принцип предлагаемой модели — постепенное повышение ставок по мере увеличения доходов. Егоров считает, что налоговая нагрузка должна расти поэтапно, пока не достигнет общей ставки налога на прибыль в 25%. При этом он рассчитывает сохранить налог на профессиональный доход и в будущих вариантах налогообложения.

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Действие режима для самозанятых сейчас ограничено концом 2028 года. Правительство намерено обсудить его продление в 2027 году. АвтоУСН по действующему законодательству должна завершить работу в конце 2027 года.

Говоря о положении малого и среднего бизнеса, глава ФНС обратил внимание на изменение структуры рынка. В 2026 году число юридических лиц уменьшилось примерно на 100 000, но сокращение продолжается уже три года. Поэтому Егоров не считает налоговые изменения основной причиной этой динамики. Одновременно растет количество индивидуальных предпринимателей: в ФНС связывают это с развитием торговли через цифровые платформы, где такой формат работы удобнее.

Прибыль малого бизнеса, по оценке Егорова, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, а выручка увеличилась на 7%. Однако рост обеспечивают преимущественно онлайн-площадки: поступления через офлайн-кассы сократились на 0,23%, тогда как обороты на маркетплейсах выросли на 23%. В ФНС отмечают, что показатели сектора в целом стабилизировались, но исключать влияние налоговых изменений на бизнес нельзя.

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