Федеральная налоговая служба начала обсуждать возможную корректировку режима автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Глава ФНС Даниил Егоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что дальнейшие решения будут принимать совместно с Минфином. Именно он должен определить, нужны ли изменения в рамках действующего налогового эксперимента.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Интерес к автоУСН резко вырос после последних налоговых изменений. Если в конце 2025 года режимом пользовались около 43 тыс. налогоплательщиков, то сейчас их количество превысило 440 тыс. За несколько месяцев аудитория автоУСН увеличилась более чем в десять раз.

Режим предполагает автоматический расчет налогов через банковскую инфраструктуру почти без участия предпринимателя. Чтобы применять автоУСН, компания должна соответствовать нескольким критериям, включая ограничение по численности персонала до пяти сотрудников и годовой выручке до 60 млн руб. Пользователи освобождены от страховых взносов, но платят повышенный налог — 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами.

Рост популярности автоУСН совпал с изменением налоговых правил для малого бизнеса. С начала 2026 года обязанность платить НДС распространили на предпринимателей с доходом от 20 млн руб. в год. Для пользователей автоУСН сохранился прежний лимит в 60 млн руб., который позволяет работать без НДС.

По словам Егорова, ФНС фиксирует случаи, когда компании выбирают автоУСН прежде всего ради сохранения льготного налогового режима. Сейчас ведомство анализирует данные пользователей, чтобы понять, нужны ли дополнительные настройки механизма.

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Опрос «Опоры России» показал, что главной причиной перехода на автоУСН стали изменения в других налоговых режимах. Более 64% предпринимателей связали свой выбор с новыми ограничениями для патентной системы и УСН. Еще 27,2% назвали ключевым фактором снижение налоговой нагрузки. Простота администрирования оказалась главным преимуществом только для 6,2% респондентов.

Президент «Опоры России» Александр Калинин ранее предупреждал, что пересмотр условий эксперимента до его завершения может ударить по доверию бизнеса. Действующий формат автоУСН рассчитан до конца 2027 года, и многие предприниматели переходили на этот режим, исходя из заявленной стабильности правил.

Эксперты считают, что налоговые органы обеспокоены не только ростом числа участников автоУСН, но и попытками отдельных компаний искусственно подстроиться под требования режима. Среди возможных схем называют формальное сокращение штата с переводом сотрудников в статус самозанятых или в аффилированные структуры.

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