Правительственная комиссия одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за незаконную добычу криптовалюты. Документ подготовил Минюст. Одновременно Минфин разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы для криптообменников за сделки с обычными гражданами, пишет РБК.

В случае принятия поправок, уголовная ответственность грозит тем, кто добывает криптовалюту, но не зарегистрирован в реестре ФНС. По данным налоговой службы, в России майнингом занимаются около 50 тыс. субъектов, однако легально работает только 1489. Остальные могут попасть под уголовное преследование.

Если нарушитель заработал на преступлении больше 3,5 млн руб., наказание включает штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы (бесплатно и в свободное время) до 480 часов или принудительные работы (за зарплату, но под контролем государства) до двух лет. Когда ущерб свыше 13 млн руб. или если преступников было несколько, штраф может достигать 2,5 млн руб., принудительные работы — пяти лет, также предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет. Незаконно добытая криптовалюта подлежит конфискации.

Для нарушителей, впервые совершивших преступление без отягчающих обстоятельств, возможно освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба.

Читайте также В России запустили фонд на майнинг. Как будет работать криптозавод для инвесторов

Административная ответственность вводится для компаний, обменивающих криптовалюту, если их операции с обычными гражданами превышают установленные лимиты. Конкретные суммы позже определит Центробанк. Штраф для юрлиц составит от 700 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет.



Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что цель новых мер — стимулировать майнеров к легальной работе. Сейчас в реестр входит только треть мощностей, этого недостаточно. «Если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону, он должен нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал чиновник.

Ожидается, что поправки в КоАП вступят в силу с 1 июля 2027 года. Сроки введения уголовной ответственности пока не определены. Оба законопроекта дополнят основной пакет документов о регулировании криптовалют в России.

