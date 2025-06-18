Компания «Силовые системы» создала для квалифицированных инвесторов закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Финам — криптозавод 1.0» под управлением УК «Финам менеджмент». Об этом сообщают «Ведомости». Это первый в России фонд, обеспеченный активами для промышленного майнинга криптовалют с использованием электроэнергии из природного газа.

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Объем фонда начинается от 850 млн руб., минимальный взнос — 5 млн руб., срок действия — пять лет. Доходность прогнозируется на уровне 49% годовых с ежеквартальными выплатами 10% годовых.

Фонд приобретает газопоршневые установки, оборудование для майнинга и контракты на поставку газа, пояснил директор по развитию «Силовых систем» Игорь Шибаев. Прибыль формируется от продажи добытых биткойнов. Инвесторы получают онлайн-доступ к аналитике и видеонаблюдению за майнинговыми заводами.

Президент — председатель правления «Финама» Владислав Кочетков подчеркнул, что такие инструменты становятся популярными, предлагая готовое решение для инвесторов, верящих в перспективы майнинга. Россия, занимающая второе место по майнингу после США, обладает дешевым газом, что делает отрасль привлекательной, отметил генеральный директор «Силовых систем» Павел Волков.

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Риски включают волатильность биткойна, устаревание оборудования и регуляторные ограничения. Однако оборудование можно перепрофилировать под задачи ИИ или облачные вычисления, что снижает потери.