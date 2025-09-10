Несколько иностранных банков проявляют интерес к выходу на российский рынок, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков ТАСС. По его словам, окончательные решения зависят от дальнейших геополитических условий.

Pouria, Unsplash

Чебесков отметил, что участие иностранных партнеров в работе на российском рынке действительно рассматривается, однако сами банки пока ожидают более ясных внешнеполитических сигналов.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России при соблюдении ряда ограничений. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор ведет переговоры с зарубежными кредитными организациями о возможности их присутствия в стране.