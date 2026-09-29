Минфин предложил расширить систему риск-индикаторов для контроля за применением онлайн-касс. Вместо трех действующих критериев ведомство хочет использовать десять признаков, по которым ФНС сможет выявлять нетипичные операции бизнеса. Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года.

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В поле внимания налоговой попадут операции с возвратами и чеками коррекции, необычная структура расчетов, а также отсутствие зарегистрированной кассы и длительное непоступление фискальных данных. Риск могут указывать высокая доля возвратов, расходных и корректирующих чеков, а также проведение расчетов только наличными или только безналичными средствами.

Проект меняет сам подход к контролю: ФНС будет оценивать совокупность показателей работы компании, а не отдельные операции. При этом сравнивать бизнес со средними значениями по отрасли или региону не планируется — пороги будут рассчитываться на основе данных самой организации, объясняет руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП России Светлана Беляева.

Наиболее жесткие критерии связаны с возвратами и коррекциями. Риск возникает, если за 30 дней чеки «возврат прихода» составляют не менее 30% от обычных чеков или сумма возвратов достигает 80% от продаж. Отдельные индикаторы срабатывают при доле чеков коррекции от 30% за 30 дней либо их сумме на уровне не менее 30% от обычных чеков за 90 дней. По словам партнера «Правокард» Натальи Гребневой, такие показатели могут выявлять схемы искусственного занижения выручки.

Еще два критерия касаются структуры платежей. Риск возникает, если в течение 60 дней все чеки сформированы только с оплатой наличными либо только безналично. Для «наличного» индикатора предусмотрены дополнительные условия: выручка за предыдущий год должна превышать 20 млн руб., а за период должно быть не более 60 чеков. Эксперты считают, что такие признаки могут выявлять расчеты, которые проходят вне зарегистрированной кассы.

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Отдельные риски возникают у сезонного бизнеса. Например, отсутствие фискальных данных в течение 60 дней после периода активной работы может привлечь внимание налоговой. Еще один критерий предусматривает отсутствие зарегистрированной кассы в течение 90 дней после внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений об основном виде деятельности в ряде розничных ОКВЭД. Для предпринимателей на патенте в общепите предусмотрен отдельный 180-дневный срок.

Из большинства индикаторов исключена дистанционная торговля: у интернет-магазинов выше доля безналичных расчетов и возвратов, что связано со спецификой их работы, отмечает Светлана Беляева. Ломбарды, напротив, больше не будут иметь специального исключения. При этом высокая доля расходных чеков для них может быть нормальной, поскольку такими чеками оформляются выплаты клиентам.

Само срабатывание индикатора не означает штрафа или доначисления налогов. Следующим этапом должна стать контрольная закупка, после которой ФНС установит наличие нарушения. За неприменение ККТ организации грозит штраф от 75% до 100% суммы расчета без кассы, но не менее 30 тыс. руб.; для должностных лиц — от 25% до 50%, но не менее 10 тыс. руб.

Эксперты советуют бизнесу заранее сверять данные ККТ с бухгалтерским и налоговым учетом, анализировать причины возвратов и коррекций и сохранять документы, объясняющие нетипичные показатели. При этом от чеков коррекции отказываться не стоит: при соблюдении требований они позволяют исправить ошибку и избежать ответственности.

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