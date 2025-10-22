Минфин представил в Госдуме параметры федерального бюджета на 2026–2028 годы, который сохраняет социальную направленность и ориентирован на повышение доходов граждан. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2026 году предусмотрена масштабная индексация пенсий, социальных выплат и заработных плат работников бюджетной сферы.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В частности, Силуанов рассказал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров повысят на 7,6% — этот показатель учитывает уровень инфляции и прогноз роста номинальных зарплат. Ветераны, инвалиды и семьи с детьми также получат проиндексированные выплаты, а материнский капитал будет увеличен на 6,8%. Средний размер пенсии по старости, по оценке Минфина, составит 27 117 руб. к концу 2026 года.

Одновременно вырастет прожиточный минимум — на 1,2 тыс. руб., до 18 939 руб., что приведет к автоматическому увеличению всех социальных пособий, рассчитываемых на его основе. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 27 093 руб., а к 2030 году, как напомнил Силуанов, президент поставил задачу довести его до 35 тыс. руб.

Серьезная часть бюджета — поддержка семей и демографическая политика. На эти цели в ближайшие три года выделят более 10 трлн руб. Программа материнского капитала продолжится с индексацией и возможностью свободного распоряжения остатками средств. Для родителей двух и более детей введут ежегодную компенсацию части уплаченного НДФЛ. На улучшение жилищных условий семей с детьми заложено более 2 трлн руб., включая льготную ипотеку и единовременные выплаты многодетным.

Читайте также Прожиточный минимум и МРОТ: что изменится в 2026 году

В сфере образования и здравоохранения расходы вырастут до 3,6 трлн руб., что на 120 млрд руб. больше, чем в текущем году. Бюджет предусматривает строительство и модернизацию школ, детских садов и техникумов, а также развитие национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроекты на технологическое обновление и инфраструктуру потратят около 1,9 трлн руб. Расходы на национальную экономику в целом в 2026 году увеличатся до 4,8 трлн руб., а на дорожное хозяйство — до 4,6 трлн руб. Будет продолжено формирование современной городской среды и модернизация коммунальной инфраструктуры.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, проект бюджета «решает задачи развития страны, несмотря на санкции и внешние вызовы». Ко второму чтению депутаты совместно с Минфином намерены рассмотреть предложения бизнеса о корректировке налоговой политики — в том числе по линии снижения нагрузки для стратегических отраслей.

Ожидается, что, с одной стороны, рост пенсий и зарплат увеличит потребительскую активность в стране — особенно в регионах, где доля бюджетников высока. Это создаст дополнительный спрос на товары и услуги, включая розницу, строительство и бытовой сектор.

С другой стороны, компании столкнутся с ростом издержек, связанным с повышением МРОТ и страховых выплат. При этом если Минфину с депутатами удастся найти компромисс в вопросе корректировки налогового режима, бизнес получит устойчивый внутренний спрос без критичного давления со стороны государства.