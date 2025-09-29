Прожиточный минимум в России на 2026 год составит 18 939 руб. на человека, указано в проекте бюджета страны на будущий год. Для трудоспособного населения эта цифра составит 20 644 руб., для пенсионеров — 16 288 руб., для детей — 18 371 руб.

В 2025 году величина прожиточного минимума была установлена на уровне 17 733 руб. на душу населения, что на 14,8% выше показателя 2024 года.

В то же время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году составил 22 440 руб. в месяц. В 2026 году ожидается его увеличение 27 093 руб.

Согласно Трудовому кодексу России, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, предполагаемое увеличение МРОТ в 2026 году будет соответствовать росту прожиточного минимума.

Нужно отметить, что размер прожиточного минимума в России варьируется по регионам. Например, в Москве в 2025 году он составил 23 908 руб. на человека, в Московской области — 19 302 руб., в Санкт-Петербурге — 19 329 руб.

Ожидается, что в 2027 году величина прожиточного минимума продолжит расти, однако темпы роста будут зависеть от экономической ситуации в стране и уровня инфляции.

Прожиточный минимум и МРОТ напрямую влияют на формирование заработных плат, расчет социальных выплат, налоги и обязательные отчисления, а также на прогнозирование расходов компании. Знание актуальных цифр помогает правильно планировать бюджет, оценивать покупательскую способность сотрудников и клиентов, корректировать политику стимулирования персонала и оставаться в рамках законодательства, чтобы избежать штрафов за недоплату или несоблюдение минимальных требований.