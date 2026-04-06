Заемные средства, которые еще недавно были двигателем малого и среднего бизнеса, становятся роскошью. Опрос финтех-группы «Займер», проведенные в конце марта — начале апреля, показал, что 85,3% респондентов, подававших заявки на кредиты в 2025 году, хотя бы раз получали отказ.

Положительное решение выносилось лишь в 10,4% случаев. Еще 4,3% респондентов за последнее время не обращались за кредитами.

Более трех четвертей опрошенных (78,3%) уверены, что в 2026 году получить заем станет еще сложнее. Лишь 13% рассчитывают на смягчение политики банков, а 8,7% затруднились с прогнозом.

Почти половине респондентов (43,5%) достаточно кредита в диапазоне 100–500 тыс. руб. — такие суммы малый бизнес обычно берет на закупки, закрытие кассовых разрывов и сезонные расходы.

Еще 19,6% нуждаются в 50–100 тыс. руб., 17,4% — в 20–50 тыс. Кредиты свыше 500 тыс. руб. нужны 13% опрошенных, а 6,5% ограничились бы суммой до 20 тыс. руб.

Что касается финансовых инструментов, 54,5% россиян пользуются кредитками или займами в МФО. Потребительские кредиты берут 34,8%, ипотеку или автокредит — лишь 10,6%.

Центробанк закручивает гайки

Данные Национального бюро кредитных историй подтверждают тренд: на июль 2025 года банки одобряли в среднем 21,4% заявок, а отказы получали 78,6% заемщиков.

Кредитный менеджер одного из крупных банков в августе 2025 года отмечал, что займы сейчас выдают крайне избирательно. По его словам, мужчинам кредиты одобряют сложнее, чем женщинам.

На II квартал 2026 года Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам, автокредитам и ипотеке. Для необеспеченных потребкредитов и автокредитов количественные лимиты стали более гибкими, но макропруденциальные надбавки сохранены.



С 1 апреля 2026 года банкам рекомендовано кредитовать только заемщиков с официально подтвержденным доходом (справка 2-НДФЛ). Эксперты предупреждают, что это может затронуть 30–40% потенциальных клиентов — прежде всего тех, кто ведет бизнес с неофициальными доходами.

Макроэкономический опрос Банка России, проведенный 6–10 марта 2026 года, показывает, что аналитики ожидают снижения ключевой ставки до 14% в среднем за текущий год и до 10,3% в 2027 году. Инфляция прогнозируется на уровне 5,3%.

Однако даже при снижении ставки эксперты не ждут резкого смягчения кредитной политики. Заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Богопольская в ноябре 2025 года поясняла, что кредиты станут дешевле только тогда, когда снизится инфляция.

По мнению аналитиков, существенного улучшения ситуации ждать не стоит как минимум до второй половины 2026 года. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4–5% к концу 2026 года, и только тогда можно будет говорить о смягчении денежно-кредитной политики. Для предпринимателей это означает, что в ближайшие месяцы рассчитывать на заемные деньги не стоит — бюджет придется планировать без них.

