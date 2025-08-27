Минфин России предложил ужесточить наказание за незаконные валютные операции, связанные с переводом средств за границу с использованием поддельных документов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст поправок к действующему закону.

Обоснованием для изменений стала недостаточная эффективность существующих санкций по статье 193.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснении отмечается, что действующие штрафы в размере от 500 тыс. до 1 милн руб. не оказывают достаточного сдерживающего эффекта. Новые поправки предусматривают увеличение максимального штрафа до 5 млн руб. для крупных и особо крупных нарушений. Также суд сможет обязать нарушителя выплачивать часть дохода на срок до пяти лет.

Согласно проекту, крупным признается перевод свыше 30,5 млн руб., а особо крупным — свыше 65 млн руб.

Кроме того, предлагается возможность назначения штрафа в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств, дополнительно к лишению свободы на срок до трех лет. Эта мера будет применяться в случаях, когда преступление совершено группой лиц или в крупных и особо крупных масштабах.