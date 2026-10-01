Минфин предлагает изменить правила применения налоговых льгот для ИТ-компаний, исключив из расчета льготируемой выручки доходы от взаимозависимых компаний. В первую очередь это может затронуть дочерние структуры крупных холдингов, которые разрабатывают решения преимущественно для своей головной организации.

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Сейчас для получения льгот ИТ-компания должна получать не менее 70% доходов от профильной деятельности. В этот показатель входят и расчеты с дочерними и материнскими структурами. Поправка Минфина предполагает не учитывать операции с взаимозависимыми лицами при расчете 70%, из-за чего часть кэптивных ИТ-компаний может перестать соответствовать условиям льгот.

Изменения затронут налог на прибыль и пониженные страховые взносы. По оценке экспертов, у ИТ-структур, выделенных из банков, телеком-операторов и промышленных холдингов, внутри группы может формироваться 70–95% выручки. У независимых разработчиков доля таких операций ниже, однако и у них разработка и продажи иногда распределены между разными юридическими лицами.

Против поправки выступило Минцифры. В письме министра Максута Шадаева в Минфин говорится, что ведомство готово согласовать законопроект только при исключении этой нормы. По мнению министерства, она может лишить льгот разработчиков внутри крупных цифровых холдингов, где технологические функции распределены между несколькими компаниями. Изменение условий, считает Минцифры, способно сократить инвестиции в разработку отечественных технологий и повысить стоимость цифровых услуг.

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Эксперты предлагают учитывать специфику бизнеса. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская считает, что если головная компания сама занимается ИТ-разработкой, ее дочернюю структуру не стоит лишать льгот только из-за взаимозависимости. Для ИТ-подразделений банков, промышленных и других нецифровых холдингов ограничение, по ее мнению, может быть оправдано.

Отдельный риск связан с расходами на персонал. По оценке экспертов, фонд оплаты труда формирует 65–80% операционных расходов ИТ-компаний. При потере льгот страховые взносы и налоговая нагрузка на прибыль существенно вырастут, что может сократить инвестиции в разработку и повысить стоимость ИТ-решений.

Ключевой вопрос теперь — как отделить кэптивные структуры, созданные преимущественно для обслуживания головного бизнеса, от технологических компаний внутри холдингов, которые самостоятельно разрабатывают продукты. Эксперты также предупреждают, что при широкой формулировке нормы под нее могут попасть не только полностью принадлежащие крупному бизнесу структуры, но и компании, в которые холдинг лишь инвестировал.

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