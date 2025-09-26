Минфин России планирует повысить льготный тариф страховых взносов для ИТ-организаций с 7,6 до 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета на 2026–2028 годов. При этом текущая льготная ставка 7,6% сохранится на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы, составляющей в 2025-м 2,759 млн руб. в год и индексируемой ежегодно.

Unsplash

Стандартный тариф взносов равен 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее. Льготы для ИТ-отрасли ввели пять лет назад. В 2020 году тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно.

Как пояснила директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Екатерина Бурлянд, с 2025 года ИТ-компании платят 7,6% взносов на все выплаты, включая сверх базы. До этого сверх лимита предельной базы взносы не уплачивались. При утверждении изменений, предлагаемых Минфином, нагрузка вырастет примерно на 204 тыс. руб. на специалиста при базе 2025 года.

В Минцифры отметили сохранение ставки 7,6% для компаний, обеспечивающий доход специалистов от 2,7 млн руб. в год. Представитель министерства добавил, что в любом случае тарифы для ИТ-компаний останутся вдвое ниже, чем для предприятий из других секторов экономики.

Читайте также Мишустин поручил ввести налоговые льготы для крупных ИТ-компаний

Партнер Б1 Вадим Ильин отмечает, что выбранный вариант не самый жесткий, повышение бремени не станет критичным для большинства. Глава «Опоры России» Александр Калинин считает подход справедливым: ИТ приравняют к производственным МСП с 15% тарифом, что оправданно в условиях бюджетной мобилизации.

Замгендиректора по научной работе «Сисофт девелопмента» Михаил Бочаров полагает, что крупные вендоры не пострадают, так как зарплаты мидл- и сеньор-специалистов превышают 2,8 млн руб., но изменения затронут непрофильных сотрудников и псевдо-ИТ-компании, которые оформили себя таковыми исключительно для льгот. Представитель Wildberries & Russ предупредил о дестимулировании найма молодежи с доходами ниже порога.