Минфин и Минцифры России по поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина подготовят перечень предложений по налоговым выплатам для отечественных ИТ-компаний. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Изменения в Налоговый кодекс РФ и порядок аккредитации организаций необходимо внести до 30 сентября. При этом доля государственного участия в ИТ-компаниях должна превышать 50%, то есть речь идет о крупном бизнесе.

Особое внимание при выдаче грантов будет уделяться предприятиям оборонно-промышленного комплекса, следует из поручения Мишустина по итогам X конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Кроме того, согласно поручениям, в течение этого года в России должны быть проработаны дополнительные решения для перехода российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики на отечественное программное обечпечение.

Профильным министерствам и ведомствам также предстоит разработать методику замещения импортного промышленного ПО для каждой отрасли, утвердить для них ИТ-ландшафты, проработать решения о предоставлении грантов для реализации особо значимых проектов.

Как ранее писал «Инк», крупнейшие российские ИТ-компании за последние три года увеличили совокупный оборот на 95%, достигнув 6,7 трлн руб. Основными факторами роста стали активное импортозамещение, увеличение числа сделок M&A («слияния и поглощения») и государственная поддержка. Эксперты прогнозируют продолжение роста, хотя и в более умеренных темпах.