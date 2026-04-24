Поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан, использующих специальные налоговые режимы, в I квартале 2026 года снизились на 22,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на Васильевских чтениях сообщила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Абсолютные показатели ведомство не раскрыло.

Речь идет о поступлениях по упрощенной системе налогообложения (УСН), патентной системе (ПСН), единому сельхозналогу (ЕСХН) и налогу на профессиональный доход для самозанятых. Основная часть этих средств направляется в региональные бюджеты.

Статистика ФНС показывает более умеренное снижение — на 16%. За январь—март поступления составили 537,2 млрд руб. против 639,9 млрд рублей годом ранее. Отдельно учитываются сборы по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН). По этому режиму поступления выросли почти в 50 раз — до 41,9 млрд руб. против 850,7 млн руб. год назад. Число плательщиков автоУСН, по словам главы ФНС Даниила Егорова, увеличилось в 10 раз и достигло 360 тыс.

Минфин объясняет спад прежде всего изменением сроков уплаты налогов по патентной системе. Раньше часть платежей за предыдущий год могла поступать в январе, теперь они полностью остаются в пределах календарного года. Это дало высокий результат в IV квартале 2025 года и более слабый — в начале 2026-го. Дополнительным фактором стало снижение доходов по соглашениям о разделе продукции из-за колебаний мировых цен на энергоресурсы.

По остальным налогам зафиксирован рост. Поступления по НДС увеличились на 10,3%, по налогу на прибыль — на 1,9%, по НДФЛ — на 15,2%, по налогу на имущество — на 3,9%.

Читайте также Налоги на автопилоте: в России зафиксировали десятикратный рост спроса на автоУСН

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский сообщил, что спад затронул почти все укрупненные группы спецрежимов, исключением стал налог на профессиональный доход. По его данным, поступления по нему выросли на 19,5% и достигли 36,2 млрд руб. Крупнейший источник внутри группы — упрощенная система налогообложения — сократился почти на 9%: со 175 млрд до 159,3 млрд руб. По его мнению, возможностей для роста поступлений от малого и среднего бизнеса пока немного, однако к концу года снижение может стать менее заметным.

Председатель Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук заявила, что около половины снижения связано с перераспределением платежей между режимами после прошлогодних поправок в Налоговый кодекс, а не уходом бизнеса в тень или закрытием компаний. По ее оценке, ключевым фактором стал переход плательщиков с упрощенной системы на автоУСН, а также рост страховых взносов работодателей после отмены с 1 января универсальной льготы для МСП и возврата к тарифу 30%.

Поступления по патентной системе ушли в минус — 1,8 млрд руб. из-за утраты права на патент и возврата ранее уплаченных сумм. По итогам года сборы по четырем режимам могут остаться на 8–12% ниже уровня 2025 года, однако бюджет частично компенсирует это за счет автоУСН и страховых взносов.

Лебединская назвала ситуацию достаточно сложной. По ее словам, результаты первого квартала выглядят относительно неплохо, хотя динамика оказалась слабее ожиданий. Доходы федерального бюджета за три месяца снизились на 8,2% — до 8,3 трлн руб. против 9 трлн руб. годом ранее. Расходы выросли на 17% и достигли 12,9 трлн рублей. Дефицит составил 4,5 трлн руб. при годовом плане 3,8 трлн руб.

