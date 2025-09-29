Минфин России намерен в следующем году внести поправки в Налоговый кодекс, расширяющие круг компаний, которые смогут подключиться к налоговому мониторингу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета на 2026-й и плановые 2027 и 2028 годы. Власти планируют отменить требование о соответствии кандидатов сразу трем критериям, сделав достаточным выполнение хотя бы одного из них.

Freepik

Налоговый мониторинг в России с 2015 года — это добровольная форма контроля, обмен данными с ФНС в реальном времени позволяет отказаться от камеральных и выездных проверок, за исключением отдельных случаев. Изначально доступ был открыт только для крупнейших игроков с доходами от 3 млрд руб. и налогами от 300 млн руб., но с 2020 года требования последовательно снижались. Среди преимуществ — возможность получать мотивированные мнения ФНС по вопросам уплаты налогов и сборов.

Сейчас для участия в мониторинге компания должна иметь выручку и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также уплачивать налоги на сумму не ниже 80 млн руб. В 2025 году мониторинг применяется к 737 компаниям, что на 30% больше, чем в 2024 году, — в основном это представители нефтегазового, энергетического и торгового секторов, следует из данных ФНС. На 2026 год запланировано присоединение еще 147 организаций из свыше 20 отраслей.

После изменений круг потенциальных участников существенно расширится, в том числе за счет среднего бизнеса, отмечают эксперты. Директор консалтинговой группы Kept по оказанию услуг в области управления налогообложением Екатерина Кириллова оценивает, что их число может вырасти до десятков тысяч организаций — ранее, при снижении порогов с 2025 года, потенциал составлял более 7 тыс. компаний.

Партнер и руководитель направления налогового мониторинга аудиторской компании ДРТ Юлия Орлова считает, что мотивацией для среднего бизнеса станет снижение административной нагрузки от проверок, количество которых растет, а суммы доначислений увеличиваются.

Внедрение системы также влечет сложности. Кириллова указывает на значительные затраты на подготовку, включая интеграцию с АИС «Налог-3». Партнер юридической компании «МЭФ Legal» Сергей Челышков отмечает расширение полномочий ФНС при мониторинге, включая проведение допросов и осмотра территории, что может нивелировать преимущества цифрового контроля «без традиционных форм взаимодействия с инспекцией». Кроме того, мотивированные мнения невозможно оспорить в суде, рассказал руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик. Единственный путь — неисполнение с последующей выездной проверкой и судебным разбирательством, но издержки часто слишком высоки.