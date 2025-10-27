С 1 февраля 2026 года в России вводятся существенные изменения в программе семейной ипотеки, направленные на повышение целевого характера господдержки и предотвращение злоупотреблений. Об этом сообщили в Минфине.

Согласно новым правилам, семья сможет оформить только одну льготную ипотеку, при этом супруги будут обязательными созаемщиками по кредиту. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда один из супругов не обладает российским гражданством.

Параллельно с этим с 1 января 2026 года произойдет снижение размера государственных субсидий по программе. Для кредитов на приобретение жилья в многоквартирных домах компенсация составит 2 процентных пункта, для индивидуального жилищного строительства — 2,5 процентных пункта, что на 0,5 п.п. ниже текущих значений. При этом до конца 2025 года будут сохранены действующие параметры возмещения.

Еще одним нововведением станет возможность многократного рефинансирования рыночной части комбинированной ипотеки без потери льготных условий по субсидируемой части займа.

Читайте также Семейная ипотека оказалась труднодоступна в 41 регионе России

Как пояснили в Минфине, величина снижения процентной ставки при рефинансировании будет определяться текущими рыночными условиями, включая уровень ключевой ставки и стоимость фондирования для кредитных организаций.

В ведомстве отмечают, что эти меры призваны повысить справедливость распределения государственной поддержки и предотвратить возможные злоупотребления, обеспечивая помощь именно тем семьям, которые объективно нуждаются в улучшении жилищных условий.

На текущий момент семейная ипотека остается наиболее востребованной льготной программой, доступной для семей с детьми до 7 лет, детьми-инвалидами и многодетных семей, приобретающих жилье в малых населенных пунктах.