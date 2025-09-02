Государственная программа «Семейная ипотека» остается практически недоступной для жителей почти половины регионов России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право». Эксперты изучили данные Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за второй квартал 2025 года, статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год.

Аналитики выяснили, что в 41 субъекте из 89 среднестатистическая семья не может комфортно обслуживать кредит на квартиру площадью 50 кв. м.

Среди регионов с наименьшей доступностью — Краснодарский край, Калининградская область, Крым, Севастополь, Приморский край, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская, Свердловская и Тюменская области, а также Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

В этих субъектах цены на жилье значительно превышают уровень доходов, а недостаточный лимит кредита в 6 млн руб. вынуждает вносить большой первоначальный взнос. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры 50 кв. м достигает 9,6 млн руб., отметила директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

Высокая доступность наблюдается в северных и дальневосточных регионах с повышенными зарплатами: Чукотке, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области, Камчатке, Сахалине, Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии. Здесь соотношение доходов и цен позволяет семьям без труда выплачивать кредиты.

Причина ситуации — рост цен на жилье в 2–2,3 раза за пять лет, особенно на юге из-за притока покупателей из других регионов, пояснил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация схожая: недвижимость стоит 13–16 млн руб. за 50 кв. м. В среднем по России ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет с 20% взносом — 50–55 тыс. руб., что составляет половину среднероссийской номинальной зарплаты, добавил гендиректор ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Для улучшения ситуации эксперты предлагают региональную адаптацию: повысить лимиты в дорогих субъектах, ввести дифференцированные ставки и субсидии на взнос в регионах с низкой доступностью программы.