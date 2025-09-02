Новости

Семейная ипотека оказалась труднодоступна в 41 регионе России

Государственная программа «Семейная ипотека» остается практически недоступной для жителей почти половины регионов России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право». Эксперты изучили данные Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за второй квартал 2025 года, статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год.

Аналитики выяснили, что в 41 субъекте из 89 среднестатистическая семья не может комфортно обслуживать кредит на квартиру площадью 50 кв. м.

Среди регионов с наименьшей доступностью — Краснодарский край, Калининградская область, Крым, Севастополь, Приморский край, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская, Свердловская и Тюменская области, а также Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

В этих субъектах цены на жилье значительно превышают уровень доходов, а недостаточный лимит кредита в 6 млн руб. вынуждает вносить большой первоначальный взнос. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры 50 кв. м достигает 9,6 млн руб., отметила директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

Высокая доступность наблюдается в северных и дальневосточных регионах с повышенными зарплатами: Чукотке, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области, Камчатке, Сахалине, Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии. Здесь соотношение доходов и цен позволяет семьям без труда выплачивать кредиты.

Причина ситуации — рост цен на жилье в 2–2,3 раза за пять лет, особенно на юге из-за притока покупателей из других регионов, пояснил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация схожая: недвижимость стоит 13–16 млн руб. за 50 кв. м. В среднем по России ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет с 20% взносом — 50–55 тыс. руб., что составляет половину среднероссийской номинальной зарплаты, добавил гендиректор ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Для улучшения ситуации эксперты предлагают региональную адаптацию: повысить лимиты в дорогих субъектах, ввести дифференцированные ставки и субсидии на взнос в регионах с низкой доступностью программы.

