Российские банки перед заседанием Центробанка повышают ставки по рыночным ипотечным программам. Также кредитные организации продолжают ужесточать условия кредитования, увеличивая первоначальный взнос и отменяя скидки к ставкам. Часть банков ожидает решения Банка России по ключевой ставке, по данным «РИА новости». Ближайшее заседание намечено на 25 октября.

«Сбербанк» с 22 октября повысил ставки на 3% во всех рыночных ипотечных программах. В сервисе «Домклик» минимальная ставка на новостройки составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. Без скидок базовые ставки составят 27,2% и 27,5% соответственно. Одновременно банк возобновил выдачу семейной ипотеки. До 1 ноября кредиты по одобренным заявкам будут выдавать на прежних условиях.

В банке «Дом.РФ» также отмечено повышение ставок. С 22 октября банк поднял базовые ставки по кредитам на покупку готового и строящегося жилья на 3,5%. Помимо этого, банк снизил надбавку за отсутствие личного страхования до 1% и отменил скидку 0,3% за «Аккредитив ИЖС/эскроу для договора подряда» по дальневосточной и арктической ипотеке. Поданные до 22 октября заявки банк рассмотрит по старым условиям.

«Севергазбанк» повысил на 2% ставки по программам «Ипотечный сезон», «Загородная недвижимость», «Под залог недвижимости».С 21 октября минимальная ставка по рыночной ипотеке — 25,9% годовых. Также банк увеличил минимальный размер первоначального взноса на некоторым программам. Например, по семейной ипотеке первоначальный взнос начинается от 50,1%.

Банк «Кубань Кредит» 22 октября повысил ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье до 23,8% годовых, по ипотеке на новостройки — до 23,5% годовых. В пресс-службе «Совкомбанка» сообщили, что банк повысил ставки по рыночным ипотечным программам с 21 октября, минимальная теперь – 25,49% годовых. В колл-центре «ВТБ» заявили, что базовая ставка по рыночным программам ипотеки около 25%. Последнее повышение было в начале октября. Дальнейшее будет зависеть от Банка России.

В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что на текущий момент повышение ставок по рыночным ипотечным программам не планируется. «Между тем, банк внимательно следит за ситуацией на рынке, колебаниями ОФЗ и ключевой ставки в связи с предстоящим заседанием ЦБ. Минимальная ставка по ипотеке в «Альфа-банке» на данный момент составляет 25,59%», — отметили в сообщении. На решение ЦБ сослались также «МТС банк», «Абсолют-банк», «МКБ»и «АК Барс».

Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку — на 2%, до 18% годовых. В сентябре ставка увеличилась до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские банки выдали 3,6 тыс. (40 млрд руб.) новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это меньше на 73% по количеству и на 33% в денежном выражении, чем годом ранее. Спрос снизился по завершении программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС. На нее приходилась значительная доля выдач — около 60%.