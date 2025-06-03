Министерство природных ресурсов и экологии РФ изучает возможность введения запрета на производство пластиковых коррексов — жестких лотков с ячейками для пищевых продуктов. Заместитель министра Денис Буцаев сообщил, что запрет может заработать до 2030 года, тару затем заменят на биоразлагаемые аналоги.

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Замминистра пояснил, что основная проблема такой упаковки заключается в сложности ее переработки. Он отметил, что полимерные коррексы практически невозможно извлечь из общего потока твердых коммунальных отходов, а их переработка экономически нецелесообразна из-за сильного загрязнения органическими остатками. Буцаев считает, что переход на биоразлагаемые материалы позволит утилизировать такую упаковку вместе с органическими отходами методом компостирования.

Параллельно ведомство готовит другие ограничения в сфере упаковочных материалов. Представитель Минприроды напомнил, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на производство цветных и многослойных ПЭТ-бутылок, а также тары с ПВХ-этикетками. По его словам, нетрадиционные цвета бутылок используются преимущественно для маркетинговых целей, но значительно осложняют процесс переработки.

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Буцаев обратил внимание, что стандартную упаковку можно эффективно собирать и перерабатывать, тогда как сложные материалы в конечном итоге оказываются на полигонах. Он добавил, что эти меры помогут перейти к производству и использованию в стране более экологичным видам упаковки.

Ранее министерство уже анонсировало планы по ограничению использования полистирольной упаковки для пищевых продуктов, включая упаковку для яиц. Также сообщалось, что рассматривается возможность запрета тонких пластиковых пакетов и пленок толщиной менее 20 микрометров, а также блистерной упаковки из полимеров к 2030 году.