Минприроды России разрабатывает меры по отказу от использования полистирола в пищевой упаковке. Первоочередному запрету, по словам заместителя министра Дениса Буцаева, подлежит упаковка для яиц из вспененного полистирола. Однако, как подчеркнул чиновник, ограничения будут введены только после подтверждения наличия на рынке доступных картонных аналогов, способных полноценно заменить полистирольные решения.

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Экспертное обоснование запрета связано с технологическими особенностями материала. Полистирол отличается повышенной хрупкостью, что приводит к его распаду на микрочастицы при эксплуатации.

Более того, его переработка отличается сложностью сепарации из общего потока отходов и экономической нецелесообразностью из-за неизбежного сильного загрязнения пищевыми остатками.

Нормативные изменения официально вступят в силу 1 сентября 2025 года. Данная инициатива продолжает линию на ужесточение регулирования пластиковой упаковки, начатую в октябре 2024 года, когда правительство ввело запрет на производство отдельных видов ПЭТ-упаковки.

Тогда в перечень ограничений вошли цветные ПЭТ-бутылки (за исключением голубых, белых, зеленых, коричневых и полностью прозрачных), многослойные ПЭТ-контейнеры, а также упаковка с ПВХ-этикетками (кроме случаев использования термоусадочных материалов).