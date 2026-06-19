Российские компании, локализующие производство в ОАЭ, получают доступ к рынку закупок объемом более $200 млрд ежегодно. Об этом в комментарии «Инку» заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

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По словам замминистра, укрепление торгово-экономического сотрудничества с ОАЭ остается одним из приоритетов российского правительства. В 2025 году товарооборот между странами достиг рекордных $14 млрд, став самым высоким за всю историю двусторонних отношений.

«За последние пять лет взаимная торговля между странами выросла более чем в четыре раза. Сегодня на рынке ОАЭ представлено более 70 российских брендов потребительских товаров, и их число продолжает увеличиваться. Российская продукция уже продается через крупнейшие торговые сети Эмиратов, которые контролируют более 60% розничного рынка страны», — отметил Чекушов.

Одним из наиболее эффективных форматов развития сотрудничества он назвал размещение производств и создание совместных предприятий в свободных экономических зонах и на других промышленных площадках ОАЭ.

«При таком подходе российским компаниям гарантируются стабильные преференциальные условия и наиболее благоприятствующие режимы государственной поддержки. Отечественный бизнес активно участвует в программах промышленной локализации в стране и получает доступ к рынку закупок объемом свыше $200 млрд ежегодно», — заявил российский чиновник.

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По его словам, Минпромторг готов сопровождать подобные проекты — от переговоров с иностранными партнерами до содействия в нормативных вопросах. Ведомство рассматривает развитие зарубежной промышленной инфраструктуры как один из инструментов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Сейчас российские компании уже работают в нескольких свободных экономических зонах ОАЭ, включая JAFZA и DMCC в Дубае, KEZAD в Абу-Даби, а также на площадке в эмирате Рас-эль-Хайма. Для многих российских производителей ОАЭ становятся не только самостоятельным рынком, но и региональным хабом для выхода на рынки Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

На фоне растущего интереса бизнеса к эмиратскому направлению Российско-Эмиратский деловой совет подготовил практическое руководство «Ведение бизнеса в Дубае: Производство». В нем собраны рекомендации по выбору формы присутствия на рынке, регистрации компаний, работе в свободных экономических зонах, требованиям к импорту и сертификации продукции. Особое внимание в документе уделено пищевой промышленности, химическому сектору и машиностроению.

Что это значит для бизнеса

ОАЭ постепенно превращаются для российских компаний из экспортного направления в площадку для масштабирования бизнеса за пределами России. Локализация производства в эмиратах позволяет не только продавать продукцию внутри страны, но и участвовать в крупных закупках, пользоваться льготными режимами свободных экономических зон и выстраивать поставки в соседние регионы через единую логистическую инфраструктуру.

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