Государство возместит 50% расходов компаний на рекламу роботов в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение Минпромторга. Программа рассчитана до 2029 года. Конкурс на получение субсидии будет проводиться по правилам, прописанным в соответствующем постановлении правительства.

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В решении установлен верхний лимит субсидирования, который различается в зависимости от статей расходов.

В частности, на аренду площадей до 100 кв. м можно будет возместить 100% трат, а на большую площадь — 50%. На разработку и распространение аудио- и видеоконтента на телевидении субсидия покроет 40% вложений, а в интернете — до 70%.

Согласно тексту решения, на поддержку могут рассчитывать российские производители и интеграторы робототехники, не являющиеся иностранными агентами и не проходящие процедуру банкротства.

При этом доля иностранного капитала должна быть меньше 25%. Кроме того, обязательным условием выдачи субсидии является вложение собственных или привлеченных средств в реализацию мероприятий.

Все субсидированные рекламные мероприятия должны быть реализованы в России, по их итогам надо подготовить отчет. Если компания, получившая господдержку, не проведет мероприятие на нее наложат штраф, а в случае нецелевого использования средств субсидию надо будет вернуть.

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Ранее стало известно, что Минпромторг планирует возмещать инвесторам 20% затрат на приобретение и внедрение роботов на производствах.