Потенциал экспорта российских дронов составляет от $5 до $12 млрд ежегодно. Такую оценку дал глава Минпромторга России Антон Алиханов на пленарном заседании международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

Unsplash

По данным презентации:

наибольший объем поставок возможен в страны Азии, включая Индию, Индонезию и Вьетнам, — от 2,8 до 7,5 млн единиц на сумму $3,6–9,4 млрд.

в Африку, в частности в Алжир, Египет и Судан, экспорт может составить 0,6–1,6 млн аппаратов на $0,6–2 млрд;

в Латинскую Америку, включая Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, — 100–300 тыс. единиц на $100–300 млн.

Алиханов подчеркнул, что такие показатели реальны в горизонте 10 лет. Он также указал на необходимость развивать гражданский сектор дронов. По его словам, уже разработано больше 20 сценариев использования дронов в экономике. Для технологического паритета России в мире министр также предложил включить наземные и морские беспилотники в национальные проекты.

Читайте также Спецпредставитель президента России спрогнозировал эпоху «дронономики»

Эксперты подтверждают интерес к российским разработкам в дружественных странах. Генеральный директор «Русдронопорта» Николай Ряшин в беседе с «Ведомостями» отметил предпочтение альтернативы китайским поставкам в Африке, Южной Америке и Индонезии. PR-директор компании «Флай дрон» Николай Ивашов указал на спрос в странах, не опасающихся западных санкций и чей рынок не заполнен китайскими БПЛА.

Коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев предупредил о барьерах, включая требования к локализации до 50% в некоторых государствах. Вместо традиционного экспорта следует развивать кооперацию для технологического суверенитета, поскольку ни одна страна не производит все компоненты самостоятельно, подчеркнул спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Песков.

В 2018–2022 годах, экспорт российских дронов достиг 600 млн руб., с лидерами среди импортеров Суданом и Венесуэлой. По данным аналитического доклада Центра беспилотных систем и технологий, 86% молодых предприятий в отрасли планируют ориентироваться на зарубежные рынки после снижения внутреннего спроса.