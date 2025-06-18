«Дронономика» — это неизбежное будущее России, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков на ПМЭФ-2025.

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По мнению эксперта, дроны являются ключом к решению подавляющего большинства проблем, включая логистические и демографические. Он отметил, что строительство наземных дорог к каждому малому городу в России «запредельно дорого», тогда как дроны могут решить проблему с логистикой.

Песков подчеркнул, что для развития технологий необходимо увеличить скорость принятия решений дронами путем развития искусственного интеллекта.

«Это неизбежное будущее, потому что дрон — это не только власть, это вырвавшийся на свободу искусственный интеллект. Это то, что люди до сих пор как бы не понимают, что вот до сих пор мы с вами общаемся с искусственным интеллектом в виде посредника за стеклом смартфона», — отметил эксперт.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак представил на полях форума первый рейтинг «дронификации» российских регионов, развитие которого позволит точнее выявить проблемы в нормативном регулировании и масштабировать успешные региональные практики на федеральном уровне.

Рейтинг составляли по уровню возможностей региона для массового внедрения беспилотных аппаратов и потенциал применения новых технологий в различных секторах экономики. Лучшими регионами по уровню развития беспилотных технологий стали Калужская, Рязанская области, Республика Башкортостан, Сахалинская и Самарская области. Всего в первом пилотном расчете приняли участие 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов федерации.

Ранее директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин сообщил, что в России было выполнено почти 20,7 тыс. полетов беспилотников в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в 2024 году. Дроны решали задачи в сельском хозяйстве, логистике и для авиационных работ, таких как мониторинг и аэрофотосъемка.