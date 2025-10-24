Минпромторг опубликовал законопроект, по которому ФНС должна будет передавать профильным ведомствам данные о налоговой и бухгалтерской отчетности импортеров и торговцев товарами из потребительской корзины. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Инициатива направлена на мониторинг ценообразования по всей цепочке поставок.

Документ предусматривает поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Налоговая служба получит обязанность предоставлять сведения об организациях, работающих с товарами первой необходимости, включая аудиторские заключения о консолидированной отчетности и сопутствующие документы. Перечень товаров можно расширить при необходимости.

Способ передачи информации определит ФНС, а правительство отберет круг министерств-получателей. Авторы документа указывают, что полученные сведения позволят выявлять моменты резкого роста стоимости продукции и анализировать причины таких скачков.

В Минпромторге утверждают, что не хватает инструментов для контроля «процессов ценообразования и товародвижения на внутреннем рынке». Ведомство подчеркивает, что нововведение не создаст дополнительную нагрузку на бизнес, а информация будет использоваться «в аналитических целях и не подлежит разглашению».

Минфин, курирующий налоговую службу, от комментариев отказался. Ведомство традиционно выступает против расширения числа структур, имеющих доступ к налоговой тайне. Последним значимым прецедентом стало соглашение 2020 года между ФНС и ЦБ о взаимном доступе к налоговой и банковской тайне для борьбы с оптимизацией налогов.

Газета отмечает, что более вероятным будет «сервисный» подход по аналогии с механизмом проверки контрагентов, где ФНС обрабатывает запросы без предоставления прямого доступа к данным. Подобная модель реализована в Единой биометрической системе, где банки получают информацию только с согласия пользователя, а обработка происходит на государственной стороне.

У ФНС есть опыт участия в контроле стоимости продукции: в 2021 году налоговые органы собирали данные об изменении цен на продукты первой необходимости. Участники рынка тогда опасались разглашения коммерческой тайны.

Инициатива вписывается в работу правительства по обеспечению прослеживаемости цепочек поставок для поддержки конкуренции, пишет «Коммерсантъ». Власти борются с практикой занижения цен при декларировании импортной продукции, что позволяет поставщикам платить меньше таможенных сборов и продавать товары дешевле отечественных производителей.