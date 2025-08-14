Министерство промышленности и торговли разработало законопроект, предусматривающий возврат системы государственного контроля качества для всей промышленной продукции. Согласно документу, эти функции будут возложены на Росстандарт — федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Aleksandarlittlewolf/Freepik

Инициатива связана с результатами экспериментального проекта по контролю качества строительных материалов, который проводится с 2024 года. В ходе проверок было выявлено, что более половины проверяемой продукции (57%) не соответствует установленным стандартам. Особые проблемы отмечены с такими товарами, как цемент, кабельная продукция, строительные смеси и отопительное оборудование.

В ведомстве пояснили, что необходимость усиления контроля возникла после реформы надзорной деятельности, в результате которой государство фактически утратило рычаги влияния на качество промышленных товаров. По их данным, это привело к росту доли некачественной продукции на рынке и ежегодным убыткам экономики, которые оцениваются в 170 млрд руб.

Представители министерства отметили, что сложившаяся ситуация создает почву для недобросовестной конкуренции и наносит ущерб как потребителям, так и производителям.

Если законопроект будет принят, новая система контроля начнет работать с марта 2026 года. Росстандарт получит полномочия проводить проверки предприятий и изымать с рынка небезопасную продукцию. Перечень товаров, подлежащих обязательному контролю, будет утверждаться правительством РФ.