Минпромторг предложил обновить правила, по которым региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ) помогают малому и среднему бизнесу выходить на зарубежные рынки. Проект расширяет перечень финансируемых затрат. Изменения коснутся регистрации товарных знаков за рубежом, продвижения на международных маркетплейсах и проведения промоакций.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Поддержку предлагают распространить не только на экспортеров товаров, но и на компании, которые продают за рубеж работы и услуги. Исключением станут услуги в сферах туризма, медицины и образования. Для участников программы ЦПЭ смогут искать потенциальных покупателей, готовить и переводить коммерческие предложения, сопровождать переговоры и организовывать отправку образцов продукции.

При выходе на зарубежные маркетплейсы ЦПЭ смогут оплачивать создание и работу «точки присутствия» компании, включая залог, абонентскую плату и операционные расходы. Получить такую поддержку смогут только предприятия с необходимыми для экспорта сертификатами и разрешениями. Часть услуг центры будут оказывать бесплатно, часть расходов предпринимателям придется софинансировать.

Проект также меняет правила проведения бизнес-миссий. При приглашении иностранных покупателей в Россию ЦПЭ смогут брать на себя расходы на перелет экономклассом, транспорт и проживание — до 15 тыс. руб. в сутки на человека. За рубежом центрам хотят разрешить проводить дегустации и мастер-классы, а также раздавать образцы продукции. Участники межрегиональных экспортных программ смогут получать поддержку наставников еще полгода после обучения.

В Минпромторге рассчитывают, что обновленные правила помогут превратить ЦПЭ в региональное «единое окно» для экспортеров: центры будут сопровождать бизнес от поиска зарубежного покупателя до переговоров и организации поставок. Проект поправок опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и пока не вступил в силу.

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По данным Российского экспортного центра, в январе—июне 2026 года ЦПЭ помогли 403 малым и средним компаниям принять участие в 50 зарубежных выставках. За тот же период центры организовали 92 международные бизнес-миссии, а почти 150 компаний получили поддержку с экспортной логистикой.

Сейчас ЦПЭ могут покрывать до 75% расходов на регистрацию компании и продвижение ее товаров на зарубежных маркетплейсах, но не более 400 тыс. руб. в год на одну компанию. Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов называет такую поддержку одной из самых востребованных у малого бизнеса.

Однако главной статьей расходов для экспортеров, по словам Соколова, остается логистика: ее стоимость растет как минимум на 20% в год. Особенно дорого бизнесу обходятся доставка и хранение пробных партий за рубежом.

Экспортер начинает тратиться задолго до первой сделки, отмечает гендиректор НПО «Броня» и зампред Волгоградского отделения «Деловой России» Александр Бояринцев. Бизнесу приходится оплачивать международную сертификацию и испытания, адаптировать продукцию, готовить документы и проверять иностранных партнеров. По мнению Бояринцева, господдержку стоит распространить и на эти расходы.

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