Минпромторг прекратит выдавать субсидии разработчикам и производителям электронно-компонентной базы (ЭКБ), сообщают «Ведомости». Вместо этого компании получат возможность взять льготный кредит через Фонд развития промышленности (ФРП).

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Финансирование разработок перераспределят между Российским научным фондом (РФН), «Сколково» и Фондом содействия инновациям, сказано в письме ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники» (подведомственно Минпромторгу), с которым ознакомилось издание.

Организация просит компании сообщить о готовности к переходу на новый механизм финансирования. Представитель Минпромторга пояснил, что программа льготного кредитования нужна для дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции.

Правила предоставления мер поддержки сейчас находятся в стадии разработки и будут определены во втором полугодии 2025 года, отметил он.

Представитель РНФ уточнил изданию, что механизм грантового финансирования научных исследований сохранится.