Министерство промышленности и торговли разместило на портале regulation.gov проект поправок в постановление правительства №1875, регулирующее приобретение импортных товаров. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Документ вводит запрет на объединение в одну закупку радиоэлектронной продукции, включенной в перечень ограничений, и не входящей в него. Причиной стали сигналы от отраслевых объединений о намеренном обходе заказчиками национального режима закупок.

Freepik

Инициатива стала реакцией на жалобы отраслевых объединений. Они сообщали о намеренных схемах, когда государственные и муниципальные закупщики формировали тендеры так, чтобы избежать применения национального режима. В ведомстве зафиксировали случаи, когда товары из разных категорий специально объединялись в одну заявку — в результате вся закупка получала статус «иностранной» и выпадала из-под действия ограничительных норм.

Поправками также вводится понятие «комплект». Это устранит пробел в регулировании, когда набор товаров использовался как способ уклонения от запретов на отдельные позиции.

Изменения затронут рынок печатающей техники. Квота для принтеров и многофункциональных устройств увеличится до 50%, что, согласно анализу Минпромторга, кратно нарастит объем приобретения продукции российского производства. В пояснительной записке упомянута компания «Катюша Принт» как основной известный производитель таких устройств в России, у которого в реестре присутствует 11 наименований. На рынке также работают «Торговый дом Булат» и «Новый Ай Ти Проект», но их продукция пока не внесена в реестр.

«Значительное число закупок, обходящих нацрежим, приходится именно на смешанные лоты», — отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов. По его мнению, более эффективной мерой стал бы полный запрет на совмещение реестровой и нереестровой продукции в одном лоте.

В Fplus подтвердили распространенность схемы с программно-аппаратными комплексами, когда под их видом поставляются иностранные продукты с минимальным добавлением реестровых компонентов. «Введение соответствующего запрета, а также понятия «комплект» будет стимулировать исполнение закона, усилит действие того вектора на отечественные закупки, который уже был заложен законодателем», — считает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

Однако глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предупредил о рисках для сложных проектов, таких как автоматизированные системы управления технологическими процессами. Он полагает, что меры регулирования закупок не влияют на технический выбор инженеров, которые при необходимости подготовят обоснования невозможности импортозамещения.