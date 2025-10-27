Новости

Минпромторг запретит смешанные лоты в госзакупках радиоэлектроники

Министерство промышленности и торговли разместило на портале regulation.gov проект поправок в постановление правительства №1875, регулирующее приобретение импортных товаров. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Документ вводит запрет на объединение в одну закупку радиоэлектронной продукции, включенной в перечень ограничений, и не входящей в него. Причиной стали сигналы от отраслевых объединений о намеренном обходе заказчиками национального режима закупок.

Freepik

Инициатива стала реакцией на жалобы отраслевых объединений. Они сообщали о намеренных схемах, когда государственные и муниципальные закупщики формировали тендеры так, чтобы избежать применения национального режима. В ведомстве зафиксировали случаи, когда товары из разных категорий специально объединялись в одну заявку — в результате вся закупка получала статус «иностранной» и выпадала из-под действия ограничительных норм.

Поправками также вводится понятие «комплект». Это устранит пробел в регулировании, когда набор товаров использовался как способ уклонения от запретов на отдельные позиции.

Изменения затронут рынок печатающей техники. Квота для принтеров и многофункциональных устройств увеличится до 50%, что, согласно анализу Минпромторга, кратно нарастит объем приобретения продукции российского производства. В пояснительной записке упомянута компания «Катюша Принт» как основной известный производитель таких устройств в России, у которого в реестре присутствует 11 наименований. На рынке также работают «Торговый дом Булат» и «Новый Ай Ти Проект», но их продукция пока не внесена в реестр.

Читайте также

Госзакупки у МСП превысили 3,8 трлн руб. за полгода

«Значительное число закупок, обходящих нацрежим, приходится именно на смешанные лоты», — отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов. По его мнению, более эффективной мерой стал бы полный запрет на совмещение реестровой и нереестровой продукции в одном лоте.

В Fplus подтвердили распространенность схемы с программно-аппаратными комплексами, когда под их видом поставляются иностранные продукты с минимальным добавлением реестровых компонентов. «Введение соответствующего запрета, а также понятия «комплект» будет стимулировать исполнение закона, усилит действие того вектора на отечественные закупки, который уже был заложен законодателем», — считает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский.

Однако глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предупредил о рисках для сложных проектов, таких как автоматизированные системы управления технологическими процессами. Он полагает, что меры регулирования закупок не влияют на технический выбор инженеров, которые при необходимости подготовят обоснования невозможности импортозамещения.

Темы
2025 государство технологии