Минстрой России планирует внести изменения в свод правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Это необходимо для внедрения новых сервисов и повышения качества предоставляемых услуг связи, сообщили в пресс-центре Минстроя.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, внесение поправок в действующий свод правил будет способствовать повышению качества доступа к интернету, теле- и радиоканалам, упростит для жителей многоквартирных домов возможность вызова экстренных оперативных служб, а также поможет в реализации системы «Умный дом».

«Свод правил планируется дополнить требованиями использования альтернативных линий связи и расширить возможности систем оповещения и экстренного информирования населения. Также уточнена возможность использования репитеров для обеспечения дополнительных требований к устойчивости беспроводной связи внутри зданий и сооружений», — сообщил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

В настоящее время проект документа в новой редакции успешно прошел публичное обсуждение и экспертизу Технического комитета ТК 465 «Строительство».

Ранее сообщалось, что собрания собственников жилья в многоквартирном доме предлагают проводить по видеоконференцсвязи, а для голосования использовать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иную систему электронного голосования. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму группой депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.