Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства, согласно которому с 1 марта 2026 года маршруты полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов будут передаваться ежесекундно надзорным органам через государственную систему «ЭРА-Глонасс». Об этом сообщают «Ведомости».

Freepik

Документ планируется опубликовать для обсуждения в начале недели, с ожидаемой поддержкой до 1 декабря 2025 года и вступлением в силу в марте 2026 года, отметил собеседник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. По словам представителя министерства, это завершит формирование правовой базы для единой системы идентификации на базе существующей инфраструктуры.

Данные из системы будут предоставляться бесплатно федеральным министерствам, регионам, экстренным службам, организациям по защите от противоправного использования дронов, а также учебным учреждениям.

Для остальных владельцев БПЛА услуги по договору с оператором «ЭРА-Глонасс» обойдутся в 560 руб. в месяц, включая подключение, работу ИТ-платформы и передачу данных с частотой раз в секунду. Как уточнил представитель «Глонасс», это эквивалентно 9 руб. за летный час при среднем налете 60 часов в месяц, а при большем объеме полетов доля затрат снизится.

Читайте также Мишустин: выпуск беспилотников в России втрое превысил план

Генеральный директор «Школы дронов» Максим Чижов считает, что такая абонентская плата не окажет существенного влияния на себестоимость услуг, так как составляет не более 1% в среднем и доли процента при нормальном налете.

Генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич сообщил о полной технической готовности интеграции с «ЭРА-Глонасс», подтвержденной тестами инфраструктуры в 16 регионах с налетом свыше 500 тыс. км и интеграцией с платформами вроде «Юпитер» и «Небосвод».