Беспилотные автомобили планируется вывести на дороги общего пользования к 2027 году, сообщает пресс-служба Минтранса. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила, отметили в ведомстве.

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Власти разработали «Дорожную карту» до 2028 года, которая содержит план мероприятий по созданию единых правил и инфраструктуры для безопасного использования беспилотных автомобилей.

В Минтрансе добавили, что нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта.

С конца декабря 2022 года в 38 регионах страны действует экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых машин. В конце марта этого года правительство продлило срок его действия до 1 апреля 2028 года.

В мае 2024-го министр цифрового развития Максут Шадаев высказал прогноз, что беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет.