Минтруд доработал поправки в Трудовой кодекс (ТК), регулирующие ученические договоры, предусмотрев выплату средней зарплаты при отрыве от производства и гарантии трудоустройства. Об этом сообщают «Ведомости». Документ рассмотрен и поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 25 июля.

Freepik

В новой версии законопроекта предлагают закрепить понятие ученического договора в статье 198 ТК и разрешить заключать его не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям. Договор можно оформлять как с уже работающими сотрудниками, так и с соискателями, включая гражданско-правовые формы по решению работодателя.

Обучение будет проходить по основным программам профессионального образования, курсам повышения квалификации и дополнительным программам. Работодатель оплачивает процесс обучения, а ученик проходит его и отрабатывает оговоренный срок после заключения трудового договора.

Для случаев отрыва от работы статья 204 ТК вводит выплату средней зарплаты на основе дохода сотрудника до начала обучения. Практическая работа оплачивается по условиям работодателя для конкретной должности, а стипендия не может быть ниже МРОТ. Законопроект также разрешает совмещать ученический договор с трудовым и снимает запрет на сочетание с целевым обучением, обеспечивая найм после успешного завершения обучения.

Изменения устраняют пробелы действующего законодательства, где нет четкого определения договора, ограничен перечень программ и не предусмотрено участие ИП. Новая редакция усиливает гарантии трудоустройства и запрещает отказывать в найме после обучения. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года, согласно пояснительной записке.

Авторы считают, что нововведения заинтересуют граждан и работодателей, стимулируя заключение таких договоров, развитие профессиональных навыков и подготовку квалифицированных специалистов.

Это также может стать социальным лифтом для работников, открывая возможности карьерного роста и увеличения дохода.