Министерство труда России намерено ужесточить правила найма иностранных работников с 2026 года, снизив их допустимую долю сразу в девяти секторах экономики, а в некоторых — полностью запретив трудоустройство мигрантов.

Shlomi Glantz, Unsplash

По информации министерства, на стройке максимальная доля иностранцев сократится с нынешних 80% до 50%, а в овощеводстве и лесозаготовке — с 50% до 40%. В сфере общественного питания не менее половины вакансий должны будут занимать граждане России, хотя ранее ограничений здесь не существовало.

Отдельные сегменты ожидают полные запреты: в 2026 году иностранцев могут не допустить к работе в торговле алкоголем и табачной продукцией, где сейчас установлен порог 15%. Также предлагается сохранить уже действующий запрет на занятость мигрантов в розничной торговле в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах.

Помимо этого, планируется введение региональных ограничений. Например, в Амурской области могут запретить иностранцам трудиться в пищевой промышленности, автосервисах и ветеринарии для сельхозживотных, а в Ульяновской — ограничить их участие в сфере пассажирских перевозок.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже расширил список профессий, недоступных для иностранных работников с патентами. Под запрет полностью попала сфера курьерских услуг.