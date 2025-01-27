Министерство труда России увеличило список видов деятельности, при которой малый и микробизнес сможет самостоятельно проводить спецоценку условий труда. Их число увеличилось с 12 до 86. От результатов такой оценки зависит размер взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве. В расширенный перечень, в основном, попали отрасли с минимальными показателями травматизма.

Благодаря расширенному перечню видов деятельности, малый бизнес может претендовать на упрощенную спецоценку условий труда. По ее результатам производству присваивается класс профессионального риска в зависимости от наличия вредных и опасных факторов.

По данным Фонда пенсионного и социального страхования, в России на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда занято примерно 8 млн человек. Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы, которые зависят от класса риска. Сотрудники, работающие в таких условиях, могут рассчитывать на льготы и ускоренный выход на пенсию, мужчины в 50 лет, женщины — в 45.

С 2022 года для микропредприятий, где занято не более 15 человек, Министерством труда был введен новый порядок проведения спецоценки по принципу самодекларирования. Это означает, что теперь им не нужно обращаться к внешним провайдерам.

Вместо этого компании могут использовать разработанный министерством чек-лист из 27 вопросов о наличии вредных физических, химических и биологических факторов на рабочем месте. Если они отсутствуют, предприятие может само задекларировать условия труда на производстве в личном кабинете в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда.

В опубликованном ведомством проекте постановления Минтруд предлагает расширить перечень видов деятельности, которым разрешено самодекларирование, в семь раз — с 12 до 86 позиций.

В этот список вошли отрасли с минимальными показателями травматизма, такие как административные услуги, реклама, страхование, оптовая и розничная торговля и ремонт одежды.

Глава делового объединения «Опора России» Александр Калинин поддержал увеличение перечня и распространение этого механизма не только на микропредприятия, но и на малый бизнес. По его словам, оплата спецоценки сейчас по сути является очередным неналоговым платежом и дополнительным бременем для многих предприятий, деятельность которых не связана с вредными условиями труда.

Глава исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук отмечает, что, хотя отдельные пункты списка могут вызвать сомнение, в остальном для самодекларирования предлагаются вполне безопасные с точки зрения охраны труда виды деятельности.

Напомним, что ранее Министерство экономического развития предложило проект изменений в Трудовой кодекс РФ. В ведомстве заявили, что это позволит повысить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала. Ключевые изменения коснутся регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска и ограничений для женщин.