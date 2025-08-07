Численность населения России в наиболее производительном возрасте от 30 до 39 лет снизится почти на 6 млн человек к 2030 году, одновременно вырастет доля пожилых граждан. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты».

Freepik

По словам замминистра, до 2030 года ожидается рост численности молодежи в возрасте 15–29 лет, что создаст «окно возможностей» для рынка труда.

В этот период потребуется ежегодно дополнительно вовлекать около 2,2 млн человек для удовлетворения нужд работодателей. К 2030 году число выпускников приблизится к 2 млн, и практически каждого из них необходимо направлять к потенциальному работодателю, отметил Платыгин.

Он также указал на текущую ситуацию: уровень безработицы в России с начала года составляет 2,2–2,3%, что является минимальным показателем. Уровень занятости достиг максимума — 61,6%. За последние два года сократилась как потенциальная рабочая сила, так и число безработных.

В апреле Министерство экономического развития спрогнозировало, что уровень безработицы в 2025 году и на период с 2026 по 2028 год будет сохраняться на рекордно низких среднегодовых показателях в 2,5%.