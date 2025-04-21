Министерство экономического развития (МЭР) России зафиксировало снижение напряженности на рынке труда в стране. По его прогнозам, уровень безработицы в 2025 году и на период с 2026 по 2028 годы будет сохраняться на рекордно низких среднегодовых показателях в 2,5%. В тоже время в министерстве ожидают постепенное замедление темпов роста заработных плат и доходов населения.

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Согласно проекту сценарных условий социально-экономического развития России на 2025-2026 годы и на плановый период 2027 и 2028 годов, уровень безработицы в стране до 2028 года составит 2,5%. В тоже время, по данным Росстата, в феврале 2025 года он не изменился по отношению к январю и был равен 2,4%.

В феврале 2025 года 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Доля женщин среди них составила 52,4%, уровень безработицы среди которых (2,5%) выше чем среди мужчин (2,2%). Из 1,8 млн — 1,2 млн являются городскими жителями (2,1%), а 0,6 млн — сельскими (3,4%).

Средний возраст безработных равен 37,9 лет. Доля молодежи в возрасте до 25 лет составила 18,9%, лиц в возрасте 50 лет и старше — 22,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, — 32,2%.

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Вместе с тем, по прогнозам МЭР до 2028 года, рост реальных заработных плат в 2025 году будет на уровне 6,8%, в 2026 году — 5,7%, а также 4,1% и 3,2% в 2027-2028 годах, соответственно, отмечается в проекте прогноза.

Реальные денежные доходы населения в 2025 году будут расти темпом 6,2%, а в 2026 году ожидается снижение до 4,8%. В 2027-2028 годах ежегодный рост ожидается в 3,5% и 3,1% соответственно.