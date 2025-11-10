Минтруда России готовится к кардинальному изменению принципов оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Согласно планам ведомства, к 2027 году может быть полностью внедрена система оценки, аналогичная московской модели, предполагающей всесторонний анализ финансового положения граждан, пишет «Коммерсантъ».

Freepik

В качестве первого шага в 2026 году запланирован запуск пилотного проекта в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Основное нововведение заключается в переходе от оценки исключительно официальных доходов к комплексному анализу всех денежных поступлений на банковские счета всех членов семьи.

Критическим показателем станет соотношение между официальными доходами и фактическими поступлениями на счета: если в течение года, предшествующего обращению за пособием, общая сумма поступлений более чем в два раза превысит задекларированные доходы, семья утратит право на получение выплат. При этом из анализа будут исключаться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Прочитайте также Правительство России изменило правила расчета выходных пособий и отпускных

По данным Высшей школы экономики, в существующей системе доля отказов в назначении пособий уже достигает 40%. Эксперты прогнозируют, что с внедрением новых критериев оценки этот показатель может значительно возрасти.

Особую озабоченность специалистов вызывает проблема точной идентификации природы денежных переводов, поскольку существующая система не всегда позволяет достоверно отличить помощь от родственников от теневых доходов.

Как отмечает проректор ВШЭ Лилия Овчарова, текущие технические возможности реестра ФНС не обеспечивают безошибочного определения степени родства, что может привести к ошибочной классификации легитимных переводов как теневых поступлений.

Прочитайте также Единое пособие на ребенка 2025: кто может получить и как это сделать

Пилотный проект будет реализован в три этапа, начиная с создания необходимой инфраструктуры для обмена данными между банками и Социальным фондом, затем последует этап апробации расчетов оборотов по счетам без влияния на выплаты, и только на третьем этапе эти данные начнут использоваться для принятия решений о назначении пособий.

Процедура оценки будет осуществляться бесконтактным методом, то есть без требования дополнительных справок от граждан. Как отмечает «Коммерсантъ», реформа направлена на повышение адресности социальной помощи, но требует тщательной проработки для минимизации возможных ошибок при оценке реального материального положения семей.