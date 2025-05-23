Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) готовит запуск антимошеннической платформы. Разработка федеральной системы противодействия мошенничеству начнется уже в июне этого года. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов в ходе выступления на фестивале Positive Hack Days.

Фото: Freepik

Пилотная версия мобильного приложения в рамках этой платформы должна появиться у россиян до конца 2025 года. После тестового периода и необходимых доработок система пройдет официальную аттестацию, а ее полноценный запуск запланирован на начало 2026 года.

Приложение будет оснащено комплексом защитных функций. Пользователи получат возможность оперативного оповещения о потенциальных мошеннических схемах, а также экстренную «тревожную кнопку» для сигнализации о подозрительных действиях.

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Особенностью сервиса станет его интеграция с банковскими приложениями и другими цифровыми сервисами, а также использование элементов искусственного интеллекта для анализа угроз.

Замминистра подчеркнул, что система будет защищать граждан от всех видов мошеннических действий. После завершения пилотного тестирования в следующем году планируется масштабное внедрение платформы по всей стране.

Этот проект Минцифры разрабатывает в сотрудничестве с финансовыми организациями и правоохранительными ведомствами как часть комплексной системы кибербезопасности населения.