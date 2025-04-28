Минцифры отменило лимиты, ограничивающие банки в объеме выдаваемых льготных IT-ипотек, сообщает пресс-служба ведомства. Мера, согласованная с правительством, исключит ситуации, когда банки приостанавливали выдачу кредитов из-за исчерпания лимитов, что ранее требовало отдельных решений кабмина для их возобновления.

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Кроме того, с 1 мая по 31 октября 2025 года банки получат повышенные субсидии на сопровождение программы, что позволит снизить финансовую нагрузку для заемщиков в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.

В ведомстве отметили, что программа IT-ипотеки остается ключевой мерой поддержки отрасли: на текущий момент выдано свыше 83,5 тыс. льготных кредитов, а к концу года их число, по прогнозам, превысит 91,5 тыс.

Льготную IT-ипотеку по ставке 6% можно оформить с 2022 года. Среди основных требований для ее получения: российское гражданство, работа в аккредитованной компании, возраст до 50 лет, средняя зарплата 90–150 тыс. руб. в зависимости от региона.