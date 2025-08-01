Минцифры существенно изменило подход к регулированию ИТ-расходов государственных компаний. Новые правила позволяют предприятиям с госучастием увеличить долю внутренних разработок в общем бюджете на цифровые технологии.

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Теперь до 70% средств можно направлять на собственные IT-продукты, при условии что значительная часть этих инвестиций — не менее 40% — пойдет на проекты с коммерческим потенциалом.

Ранее действовали противоположные нормативы: лишь 30% бюджета разрешалось тратить на внутренние разработки, тогда как основные средства предназначались для закупки готовых решений у сторонних поставщиков. Обновленные правила, утвержденные правительственной комиссией по цифровому развитию, вступят в силу уже в 2025 году.

Новая модель распределения ИТ-бюджета предполагает сбалансированный подход. Треть средств может быть направлена на внутренние операционные нужды, до 40% — на разработку коммерциализируемых продуктов, при этом не менее 30% должно расходоваться на закупку рыночных решений. Такой баланс, по замыслу регулятора, должен стимулировать развитие отечественного IT-сектора, сохраняя здоровую рыночную конкуренцию.

В рамках долгосрочной стратегии цифровизации Минцифры установило для госкомпаний четкие ориентиры на трехлетний период. Ежегодный рост ИТ-бюджетов должен составлять не менее 15%, при этом треть расходов на программное обеспечение необходимо направлять на решения из реестра российского софта. Особое внимание уделяется темпам инвестиций в отечественные ИТ-решения — они должны вдвое опережать рост ВВП страны.

Эксперты отмечают неоднозначность новых правил. С одной стороны, они открывают дополнительные возможности для развития собственных компетенций госкомпаний. С другой — сохраняется риск дублирования уже существующих рыночных решений.

Как поясняют представители ИТ-индустрии, некоторые госкорпорации продолжают практику создания внутренних аналогов коммерческого ПО, что приводит к нерациональному использованию ресурсов и усугубляет дефицит квалифицированных кадров в отрасли.

Ранее министерство уже предпринимало попытки ограничить подобную практику, особенно в случаях, когда на рынке присутствуют проверенные аналоги. Отраслевые объединения поддерживают этот подход, подчеркивая его положительное влияние на развитие конкуренции и повышение качества ИТ-решений.

Аналитики сходятся во мнении, что новые правила должны способствовать более эффективному распределению ресурсов и созданию действительно инновационных продуктов, а не копированию существующих разработок.