Министерство цифрового развития России планирует модернизировать механизм восстановления пароля на портале «Госуслуги», отказавшись от традиционных SMS-кодов в пользу более безопасных альтернатив. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев во время выступления на заседании профильного комитета Госдумы 28 мая.

Основными новыми способами подтверждения личности станут очное обращение в многофункциональные центры, использование банковских приложений с технологией TOTP, а также — по желанию пользователя — биометрическая идентификация.

При этом в министерстве подчеркивают, что биометрия не станет обязательным требованием, опровергая распространившиеся в соцсетях недостоверные сведения.

Эта инициатива разрабатывается в контексте реализации второго антифрод-пакета по противодействию кибермошенничеству. Первый пакет подобных мер, принятый весной, уже ввел существенные ограничения, включая запрет на использование зарубежных мессенджеров государственными организациями при работе с гражданами.

Статистика Центробанка свидетельствует о резком росте мошеннических операций — за 2024 год злоумышленники похитили у россиян 27,5 млрд руб., что на три четверти превышает показатели предыдущего года. Именно эта динамика побудила власти искать более надежные способы защиты пользователей.

В настоящее время восстановить доступ к учетной записи на портале можно несколькими способами: через специальную форму на сайте, посредством мобильных приложений партнерских банков или при личном визите в МФЦ.

Эксперты отмечают, что предлагаемые изменения соответствуют современным тенденциям цифровой безопасности, хотя и могут создать определенные неудобства для отдельных категорий граждан, особенно проживающих в отдаленных районах.

По последним данным, количество зарегистрированных пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн человек, а в первом квартале текущего года через портал было подано более 218 млн заявок на получение государственных услуг.

В министерстве подчеркивают, что все нововведения будут носить исключительно добровольный характер, сохраняя за гражданами право выбора наиболее удобного способа аутентификации.