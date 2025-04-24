Сенатор Артем Шейкин направил письмо заместителю министра цифрового развития Ивану Лебедеву с предложением ввести обязательную регистрацию на портале «Госуслуги» для тех, кто размещает на онлайн-платформах объявления о сдаче недвижимости в наем или оказании различных частных услуг.

В письме указано, что мера нужна для повышения прозрачности и налоговой дисциплины. Там также уточняется, что речь идет о введении верификации пользователей, размещающих объявления на сайтах объявлений, через портал «Госуслуги», и интеграции таких платформ с мобильным приложением «Мой налог», а также информационных напоминаниях на онлайн-площадках о своевременной уплате налогов.

По словам Шейкина, цифровая среда становится одним из ключевых каналов для ведения экономической деятельности. Он также отметил, что наблюдается устойчивая тенденция к расширению теневого сектора, в частности, в сфере сдачи недвижимости в аренду, оказания частных услуг, а также в том, что касается выполнения работ без регистрации и уплаты налогов.

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Сенатор считает, что предложенные им решения не создадут избыточной нагрузки на пользователей, но при этом сформируют «понятную и доступную среду для законного ведения деятельности».