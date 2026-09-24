В России могут изменить правила продажи сим-карт. Минцифры рассматривает запрет на работу субдилеров в рамках третьего пакета мер против кибермошенничества «Антифрод 3.0», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

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По предлагаемым правилам заключать договоры связи от имени операторов смогут только прямые дилеры. Для этого компания должна иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть зарегистрирована как юридическое лицо. Физические лица и индивидуальные предприниматели оформлять такие договоры от имени операторов больше не смогут.

В Минцифры подчеркивают, что окончательного решения пока нет. Предложения по «Антифроду 3.0» согласуют с профильными ведомствами и представителями телеком-отрасли. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что среди обсуждаемых мер есть инициативы по борьбе с мошенническими схемами при оформлении сим-карт.

Пересмотреть систему продаж предлагает и МВД. 23 сентября начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ Филипп Немов заявил, что действующие дилерские и субдилерские сети необходимо изменить, а промежуточное звено полностью убрать. Одновременно обсуждается создание системы верифицированных продавцов, которые будут работать напрямую с операторами.

Сейчас закон разрешает привлекать посредников к подключению абонентов. Постановление правительства №1994 от 30 декабря 2024 года позволяет оператору поручить третьей стороне заключать договоры от его имени. Посредник при этом отвечает за идентификацию клиента, а права и обязанности по договору возникают непосредственно у оператора.

Требования к оформлению сим-карт уже ужесточили. С 2025 года личность абонента можно подтверждать в том числе через «Госуслуги» и Единую биометрическую систему. Одновременно ввели ограничения на количество номеров — гражданин России может оформить не более 20 сим-карт, иностранный гражданин — не более 10.

Телеком-компании пока по-разному оценивают возможный отказ от субдилеров. Т2 считает, что этот канал продаж стоит сохранить, но предлагает установить для продавцов четкие критерии и требования. В компании подтвердили, что обсуждают инициативу с федеральными органами. «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») на запрос «Ведомостей» не ответили, МТС от комментариев отказался.

Масштаб возможных последствий для розницы пока неясен. По оценке независимого аналитика Алексея Бойко, субдилеры обеспечивают почти половину офлайн-продаж сим-карт в России, поэтому отказ от этого канала может сократить число торговых точек и увеличить расходы операторов. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, напротив, оценивает долю субдилеров всего в несколько процентов и не ожидает заметного влияния на рынок. По его мнению, для борьбы с серыми сим-картами потребуется не только менять систему продаж, но и усиливать проверку личности покупателей.

«Антифрод 3.0» станет следующим этапом ужесточения правил для банков и телеком-компаний. В июне власти согласовали 20 инициатив, а в сентябре решили добавить к ним еще 15−17 мер. Предыдущий пакет вступил в силу 1 сентября 2026 года и среди прочего усилил ответственность банков и операторов за игнорирование сигналов ГИС «Антифрод».

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