В России могут обязать юридических лиц, ИП и самозанятых использовать единую государственную платформу для официальной электронной переписки, доступ к которой станет платным. 25 марта Минцифры направило соответствующий законопроект о реформе почтовой отрасли в правительство, сообщают «Ведомости».

Новая система позволит централизовать обмен юридически значимой корреспонденцией и унифицировать цифровую передачу документов между участниками. Законопроект находится на стадии обсуждения, и модель оплаты платформы пока не определена: рассматриваются варианты ежемесячной подписки на электронный ящик и/или оплаты за каждое отправленное сообщение.

Сегодня «Почта России» предоставляет сервис «Электронные заказные письма», который имеет юридическую силу, аналогичную бумажным письмам с уведомлением о вручении. Он работает на добровольной основе: отправитель регистрирует личный кабинет, а получатель получает письмо в электронном виде либо, при отсутствии кабинета, отправление распечатывается и доставляется в почтовый ящик. Сервис используется государственными органами для уведомлений, а бизнесом — для отправки претензий, счетов и других официальных документов контрагентам.

Минцифры отмечает, что введение обязательной электронной почты позволит повысить эффективность, скорость и безопасность обмена юридически значимой корреспонденцией, а также будет способствовать укреплению финансовой устойчивости почтовой системы.

