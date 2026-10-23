Минцифры хочет вдвое увеличить платежи операторов связи за использование государственного ресурса телефонных номеров. Если инициативу одобрят, пошлина за выделение одного номера вырастет с 50 до 100 руб., а за номер 8−800 — с 35 000 до 70 000 руб. Ведомство также предлагает поднять плату за код идентификации мобильной сети с 3,25 млн до 6,5 млн руб. Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Пересмотреть тарифы министерство предлагает из-за того, что они не менялись с 2015 года. За это время индекс потребительских цен на услуги, по данным Росстата, вырос в два раза. В Минцифры считают, что повышение пошлин не станет существенной нагрузкой для абонентов. В пояснительной записке ведомство оценивает дополнительные расходы примерно в 1% стоимости пакета услуг связи, или 70 руб.

Партнер ComNews Research Леонид Коник считает, что операторы могут компенсировать рост платежей за счет клиентов. В частности, выделение обычного номера подорожает на 50 рублей. Дополнительные затраты на другие коды также могут отразиться на расходах пользователей. Например, если оператор с 100 000 абонентов получит новый код 8−800, в пересчете на одного клиента это составит около 7 рублей единовременно.

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При этом короткие трех- и четырехзначные номера, в том числе номер 900 у Сбербанка и 555 у «Аэрофлота», в проекте не упоминаются. По словам Коника, такие номера выдают несколько частных провайдеров, которые работают вне государственного механизма регулирования и не платят соответствующие пошлины. Рыночная стоимость коротких номеров с привлекательными комбинациями может достигать 10 млн рублей.

Источник Forbes на телекоммуникационном рынке отмечает, что регуляторные решения увеличивают обязательные расходы операторов. По его мнению, в результате это может сказаться на тарифах и доступности услуг связи для абонентов.

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