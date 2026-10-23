Российские операторы связи предложили разрешить перерегистрацию иностранных базовых станций после 2027 года без обязательной замены на российские. По действующим правилам компаниям может потребоваться вывести из эксплуатации даже исправное оборудование, а отечественные производители пока не способны обеспечить рынок необходимым количеством станций. Операторы предупреждают, что это грозит ухудшением качества мобильной связи. Минцифры получило их предложения и планирует рассмотреть вопрос до конца 2026 года.

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Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от декабря 2022 года, с 1 января 2028 года операторы смогут устанавливать в своих сетях только российские базовые станции. Однако, как утверждают участники рынка, ограничение затронет и перерегистрацию уже работающего иностранного оборудования. По словам директора по регуляторным вопросам «ВымпелКома» Константина Зудина, ежедневно операторы перерегистрируют тысячи станций. При сохранении нынешних требований, по оценке компании, уже к апрелю–маю 2028 года весь парк иностранного оборудования придется заменить российским. Сделать это при нынешних объемах производства отечественных станций невозможно, считает Зудин.

Перерегистрация требуется, в частности, при продлении разрешений на использование радиочастот, изменении условий совместного использования сетей, переносе базовых станций или корректировке их технических параметров. При этом само оборудование может оставаться полностью исправным. В «ВымпелКоме» считают, что такие административные процедуры не должны становиться поводом для его обязательной замены. На аналогичную проблему указал «МегаФон»: иностранные станции, зарегистрированные до 2028 года, смогут продолжать работу, однако действующие правила не учитывают необходимость обновлять сведения о них в процессе эксплуатации. По мнению оператора, без изменения требований это может привести к массовому выводу исправного оборудования из эксплуатации и заметному ухудшению качества и доступности мобильной связи.

В Минцифры подтвердили получение предложений операторов. Ведомство намерено проработать их и вынести вопрос на одно из заседаний Госкомиссии по радиочастотам до конца 2026 года. Представители МТС и Т2 отказались комментировать возможное изменение правил.

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Крупнейшие российские операторы заключили долгосрочные контракты с отечественными производителями оборудования еще в 2022 году. В 2025-м они установили 4 тыс. российских базовых станций, а в 2026-м планируют увеличить этот показатель до 8,6 тыс. Однако, несмотря на рост поставок, основу мобильных сетей по-прежнему составляет иностранное оборудование. По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, полностью заменить его российскими аналогами к середине 2028 года вряд ли удастся. Отдельной проблемой эксперт назвал отсутствие доступных отечественных станций 5G в количествах, необходимых для массового развертывания сетей пятого поколения.

Российские производители вряд ли смогут обеспечить операторов необходимым количеством оборудования в установленные сроки, считает гендиректор TMT Consulting Константин Анкилов. По его словам, пока в России устанавливают лишь тысячи отечественных базовых станций, тогда как действующие мобильные сети используют более 1 млн иностранных. Даже при увеличении объемов производства заменить такое количество оборудования за оставшееся время будет крайне сложно, предупреждает эксперт.

Генеральный директор «Сигналтек» Алексей Алясев предлагает переходить на российские базовые станции постепенно, увеличивая их долю в сетях по заранее установленному графику. Для этого, по его мнению, операторам необходимо предоставить льготные кредиты и возможность приобретать оборудование в лизинг по долгосрочным контрактам. При этом эксперт предупреждает, что дальнейшее использование иностранных станций также связано с рисками: Nokia и Ericsson прекратили поддержку и обновление программного обеспечения в России, из-за чего оборудование этих производителей может становиться более уязвимым для кибератак. Российские станции, как отмечает Алясев, продолжают получать обновления от производителей и позволяют устанавливать дополнительные средства защиты критической инфраструктуры.

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