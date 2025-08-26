Минцифры подготовило второй пакет мер для защиты граждан от кибермошенников. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. В ведомстве отметили, что предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде.

Unsplash

Среди ключевых нововведений — законодательное закрепление способов восстановления доступа к заблокированным аккаунтам на портале Госуслуг. Граждане смогут использовать биометрическую идентификацию, приложения или сайты банков, национальный мессенджер, а также обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) для возврата контроля над учетной записью.

Новая платформа согласий на Госуслугах позволит пользователям просматривать все ранее выданные разрешения на обработку их данных, как онлайн, так и офлайн. В случае необходимости можно отозвать согласие или уведомить уполномоченные органы о нарушениях.

Для усиления координации между банками и операторами связи предлагается внедрить автоматизированный обмен данными через государственную информационную систему «Антифрод».

Кроме того, вводится механизм компенсации ущерба: если оператор связи не отреагировал на угрозу и средства были украдены с мобильного счета, он обязан их возместить. Аналогично, банк понесет ответственность, если проигнорировал предупреждение и не предотвратил хищение.

Еще одна мера касается входящих вызовов: абоненты смогут полностью запретить звонки с иностранных номеров, а в других случаях такие вызовы будут отмечаться специальным индикатором для предупреждения о возможном мошенничестве из-за рубежа.

Наконец, для фишинговых сайтов, ресурсов с вредоносным ПО или информацией о продаже несертифицированных средств связи предусмотрена внесудебная блокировка.