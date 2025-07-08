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Минцифры расширяет программу поиска уязвимостей с вознаграждением до 1 млн руб.

Министерство цифрового развития запускает новый этап сотрудничества с независимыми исследователями кибербезопасности в рамках платформы BI.ZONE Bug Bounty. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

DC Studio/Freepik

Участники программы смогут получать денежные вознаграждения за обнаружение уязвимостей в ключевых государственных информационных системах, включая личный кабинет избирателя и Единую биометрическую систему.

Всего в программе задействовано 10 государственных цифровых сервисов. Размер вознаграждения зависит от степени критичности выявленной уязвимости и может достигать 1 млн руб.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.ZONE Bug Bounty, отметил, что государственный сектор демонстрирует наиболее активный рост на платформе. Инициатива Минцифры стала ориентиром для многих регионов — за время работы платформы было запущено более 20 аналогичных программ от государственных структур.

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Этот этап программы направлен на дальнейшее повышение уровня защиты важнейших государственных цифровых сервисов, ежедневно используемых миллионами граждан. Программа Минцифры работает с 2023 года, и за это время в ней приняли участие свыше 18 тысяч специалистов по информационной безопасности.

Платформа представляет собой специализированную площадку для тестирования защищенности ИТ-инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании и ведомства размещают на ней свои программы, а специалисты по кибербезопасности выбирают интересные проекты, ищут уязвимости и получают вознаграждение за подтвержденные находки.

Ранее на платформе успешно проводились аналогичные программы для Пермского края, Тульской и Волгоградской областей, а также для крупных компаний, включая Сбер, VK, «Т-Банк» и «Группу Астра».

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